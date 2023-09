Rusia cere Moldovei sa inceteze persecuția motivata politic a resurselor mass-media in limba rusa. Este mesajul Ministerului de Externe rus adresat lui Sergiu Goncherenco, insarcinat cu afaceri al Republicii Moldova in Federația Rusa. Acesta a fost chemat miercuri la Ministerul rus de Externe pentru a i se pune in vedere protestul Federației Ruse fața de decizia Chișinaului de expulzare a lui Vitalii Denisov, directorul agenției Sputnik Moldova. „Acest pas nu va ramane fara raspuns“, se mai precizeaza in mesajul MAE rus. Directorul Sputnik, expulzat și trimis sub escorta de pe teritoriul Republicii…