Rusia cere ajutorul Chinei pentru a continua războiul. China dezminte și spune că este o dezinformare din partea SUA Rusia a cerut ajutor economic si militar Chinei pentru a continua razboiul in Ucraina si a ocoli sanctiunile occidentale, a informat duminica cotidianul american New York Times (NYT), intr-un moment in care Washingtonul a avertizat Beijingul sa nu acorde asistenta Moscovei, noteaza AFP. Potrivit publicatiei americane, care citeaza responsabili sub protectia anonimatului, Rusia a cerut Chinei sa ii furnizeze echipament militar pentru razboi si ajutor economic in efortul de a depasi sanctiunile internationale. Acesti responsabili nu au precizat natura exacta a ajutorului solicitat, nici daca China… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

