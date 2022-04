Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat, marți, Ucraina ca „a pus in scena” noi imagini cu civili morți, in mai multe locații, in scopul de a da vina pe Moscova. Ministerul rus al Apararii a facut aceasta afirmație dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni dure impotriva Moscovei, dupa dezvaluirea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, si Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei si unul dintre aliatii apropiati ai presedintelui Vladimir Putin, au intrat intr-o disputa a declaratiilor de la distanta pe tema „patriotismului”. Dmitri Peskov a fost intrebat de catre jurnalistii rusi despre cum intelege…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca 1.351 de soldati rusi au murit luptand in Ucraina de la inceputul a ceea ce Moscova numeste o „operatiune speciala”, iar 3.825 au fost raniti, conform Reuters. Acesta este al doilea bilant de la inceputul razboiului, in 24 februarie, si care este de trei…

- Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin, spunand ca invadatorii Ucrainei par sa-si doreasca umilirea mandrului popor ucrainean. Este a doua duminica la rand in care patriarhul ecumenic Bartolomeu critica invadarea Ucrainei de catre Rusia. Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin „Dragi…

- Organizația Națiunilor Unite(ONU) afirma ca cel puțin 351 de civili sunt morți și 707 au fost raniți de la izbucnirea razboiului din Ucraina, in urma cu zece zile. ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare”, potrivit Sky News. Ucraina susține ca cel…

- Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat…

- Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

