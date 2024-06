Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren, a dat asigurari luni ca Ucraina va fi autorizata sa foloseasca in atacuri asupra teritoriului rus cele 24 de avioane F-16 pe care Olanda le va dona armatei ucrainene.

- Președintele american Joe Biden a ridicat parțial interdicția impusa Ucrainei de a folosi armele americane pentru a ataca teritoriul rusesc. Schimbarea de politica se aplica doar pentru apararea regiunii Harkov, unde luptele s-au intensificat in ultimele saptamani.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca provocarile cu care Ucraina se confrunta in razboiul cu Rusia „sunt majore si in crestere” si a estimat ca armata ucraineana se va putea impune in acest conflict „doar cu un sprijin solid si continuu” din partea statelor Aliantei.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu va accepta un armistitiu cu Ucraina nici macar in eventualitatea reluarii negocierilor de pace, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a comparat razboiul pe care Rusia il poarta impotriva Ucrainei cu anexarea teritoriului Sudeților din Cehoslovacia de catre Germania nazista in 1938 și a avertizat ca Europa trebuie sa se pregateasca de un atac la scara larga al rușilor.

- ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledand in favoarea unui ”raport de forta favorabil Ucrainei”, intr-o conferinta de presa comuna, la Beijing, cu omologul sau chinez Wang Yi. Este ”evident ca China joaca un rol-cheie in independenta, respectarea…

- Un jurnalist si blogger rus, Roman Ivanov, a fost condamnat miercuri la sapte ani de inchisoare pentru ca a postat pe retelele sociale mesaje care criticau asaltul asupra Ucrainei, intr-un nou exemplu de represiune in Rusia, transmite News.ro.