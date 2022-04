Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu renunta la ofensiva sa in Ucraina, dar va incerca sa se concentreze pe preluarea completa a regiunii Donbas in urmatoarele saptamani, a avertizat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si Reuters.

- Tendinta de crestere a pretului otelului in Europa ar urma sa continue, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la scaderea livrarilor, la probleme logistice, la sanctiuni si la majorarea preturilor energiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, a cerut tuturor creditorilor internationali sa suspende activitatea subsidiarelor si filialelor lor din Rusia, pentru a spori presiunile financiare asupra Kremlinului in urma invaziei, transmite Reuters. „Este important sa sporim si mai mult…

- Rusia avertizeaza NATO: Dotarea Ucrainei cu sisteme de aparare antiaeriana nu va aduce PACEA Rusia avertizeaza NATO: Dotarea Ucrainei cu sisteme de aparare antiaeriana nu va aduce PACEA Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat joi ca furnizarea de sisteme de aparare antiaeriana pentru Ucraina, asa…

- Nici Qatar și nicio alta țara din lume nu are capacitatea de a inlocui livrarile de gaze rusești catre Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) in eventualitatea in care aprovizionarea ar fi intrerupta din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina, a spus marți ministrul energiei de la Doha, potrivit…

- Casa Alba avertizeaza industria de cipuri sa-și diversifice lanțul de aprovizionare in cazul in care Rusia va riposta impotriva amenințarii restricțiilor de export din SUA prin blocarea accesului la materiale cheie, au declarat pentru Reuters cateva persoane familiarizate cu acest caz.

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…