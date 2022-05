Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat ieri de EFE, potrivit…

- Ambasada Rusiei in Africa de Sud acuza, printr-o postare pe Twitter, ca un grup al NATO, format din oficialii unei companii militare romanesti, ar fi fost deplasat in secret la inceputul lunii aprilie la Odesa. „«Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken s-a intalnit sambata (5 martie) cu prim-ministrul și ministrul de externe al Poloniei, stat NATO, in orașul polonez Rzeszow, in apropiere de granița cu Ucraina pe care au trecut-o sute de mii de oameni de cand Rusia a inceput sa invadeze Ucraina.Vorbind inainte…