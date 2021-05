Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca actiunile SUA si ale aliantei nord-atlantice NATO in Europa contribuie la cresterea amenintarii militare, a relatat agentia rusa de presa Interfax preluata de Reuters. Potrivit lui Soigu, Rusia va actiona asa cum considera adecvat pentru…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…

- \"\"Trupele si-au demonstrat capacitatea de a asigura o aparare credibila pentru tara. De aceea am decis sa incheiem activitatile de inspectare in districtele militare de sud si de vest\"\", frontaliere cu Ucraina, a declarat ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat intr-un comunicat.Soigu a subliniat,…

- Ministrul german al Apararii a acuzat Rusia de provocari in cazul recentelor mobilizari de trupe desfașurate la granița cu Ucraina, informeaza Agerpres„Impresia mea este ca partea rusa face totul pentru a provoca reactii”, a declarat ministrul german al apararii,

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…