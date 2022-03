Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a folosit in Ucraina bombe cu dispersie, artilerie interzisa pe scara larga, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune cu miniștrii de externe din statele membre NATO, la Bruxelles.„Am vazut folosirea bombelor cu dispersie și am vazut rapoarte de utilizare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut vineri Rusiei, la summit-ul NATO de la Bruxelles, sa inceteze imediat acțiunile militare desfașurate pe teritoriul Ucrainei și sa iși retraga forțele, condamnand in termeni duri „acest razboi fara sens”. „Moscova singura are responsabilitatea pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat sambata sprijinul aliantei pentru Ucraina, pe fondul indiciilor ca Rusia planuieste o invazie, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari joi ca Alianta va continua sa ofere sprijin "politic si practic" Ucrainei si Georgiei, tari ai caror ministri ai apararii participa la reuniunea pe care omologii lor aliati o desfasoara la Bruxelles, transmite EFE."Aliatii din NATO au depus…

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- sursa foto: Facebook/ NATO Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca Miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care vor acționa in Romania. Principalele declarații ale șefului NATO: Maine, miniștrii de Aparare…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat, luni, angajamentele statelor membre de a suplimenta capabilitatile militare in estul Europei, inclusiv in Romania, in contextul presiunilor militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei, dar Moscova denunta "limbajul amenintarilor". - in…