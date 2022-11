Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca Ucraina a executat mai mult de zece prizonieri de razboi rusi, care au fost impuscati direct in cap, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca Ucraina a impușcat „direct in cap” mai mult de 10 prizonieri de razboi ruși, acuzand Kievul ca a comis crime de razboi pe care „Occidentul le ignora”, transmite Reuters. Acuzațiile Moscovei vin in urma apariției unor inregistrari video pe rețelele sociale…

- Kievul a anunțat ca 108 prizoniere ucrainence au revenit in țara in urma unui schimb convenit cu Rusia. Cel puțin 4 persoane au murit in urma atacurilor de ieri dimineața din Kiev, in al doilea val de bombardamente masive in decurs de o saptamana.

- Presedintele Klaus Iohannis a contrazis afirmațiile ministrului Apararii, Vasile Dincu, care a spus zilele trecute ca „singura șansa a pacii in acest moment poate sa fie o negociere cu Rusia”. In urma acestei declarații, Volodimir Zelenski a ieșit și a spus ca cei care fac astfel de declarații sunt…

- Mariana Mamonova, medic militar ucrainean, ținuta in captivitate de ruși inca din luna aprilie, a nascut la doar cateva zile dupa ce a fost eliberata in schimbul de prizonieri de razboi dintre Rusia și Ucraina, anunța Ministerul ucrainean al Apararii.

- Armata britanica a estimat, luni, ca Rusia a pierdut cel putin patru avioane de lupta in Ucraina, in ultimele zece zile, pierderea totala, de la inceputul invaziei, fiind de aproximativ 55 de avioane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 179. Ministerul rus al Apararii a acuzat Ucraina de otravirea unora dintre soldați in regiunea Zaporojie din sud-estul țarii. Ministerul a declarat ca mai mulți militari ruși au fost duși la un spital militar cu semne de otravire g

