- Exporturile de titei ale regatului au totalizat 6,8 milioane de barili pe zi (bpd) in iunie, in scadere cu aproximativ 1,8% fata de 6,93 milioane de barili pe zi din mai. Cifrele lunare ale exporturilor sunt furnizate de catre Riad si alti membri ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC)…

- Volumul total al importului si exportului de marfuri in/din China a ajuns la 23,55 trilioane de yuani in primele sapte luni ale acestui an, cu o crestere de 0,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Administratiei Generale a Vamilor din China. {{678276}}Datele statistice arata ca in primele…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a incercat sa-l asigure pe omologul sau rus, Serghei Lavrov, de „imparțialitatea” Chinei in ce privește razboiul din Ucraina, la puțin timp dupa ce China a laudat negocierile de pace purtate de ucraineni in Arabia Saudita, o inițiativa despre care regimul de la Kremlin…

- PIB-ul saudit a crescut cu 1,1% in trimestrul al doilea, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat luni Autoritatea Generala pentru Statistica din Arabia Saudita, fata de 3,8% in trimestrul precedent si 11,2% in aceeasi perioada a anului 2022. Sectorul non-petrolier, unde Arabia Saudita isi…

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters, informeaza Agerpres.India, al treilea mare…

- Ministrul saudit al Energiei, Printul Abdulaziz, a declarat ca reducerea cu 1 milion de barili pe zi (bpd) de catre Riad ar putea fi prelungita si dupa iulie, daca va fi necesar. Influenta Organizatie a Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sai, cunoscuti sub numele de OPEC+, nu au facut…

- Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a ajuns la un acord privind politica de productie dupa sapte ore de discutii, au spus sursele. Doua surse din OPEC+ au spus ca grupul ar putea mentine un acord de productie existent pentru 2023 si va face reduceri suplimentare in 2024, daca se convin noi plafoane…