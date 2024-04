Petroliștii americani au acaparat piețele dominate cândva de OPEC+ Furnizorii americani, beneficiarii sancțiunilor asupra petrolului rusesc și venezuelean, au ajuns sa dețina poziții majore pe piețele dominate candva de OPEC și aliații sai. Exporturile de petrol din SUA au stabilit cinci noi recorduri lunare de cand țarile occidentale au inceput sa impuna sancțiuni Rusiei in 2022. Iar in contextul in care restricțiile comerciale impuse […] The post Petroliștii americani au acaparat piețele dominate candva de OPEC+ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

