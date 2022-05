Rusia a oprit furnizare de energie electrică către Finlanda Exporturile de electricitate ale Rusiei catre Finlanda au incetat in noaptea de vineri spre sambata dupa un anunt in acest sens al unui furnizor rus, a precizat pentru AFP operatorul retelei nationale finlandeze. Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul […] The post Rusia a oprit furnizare de energie electrica catre Finlanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

