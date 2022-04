Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au deschis focul asupra unui autobuz de evacuare cu 25 de persoane la bord, in orasul Popasna, a declarat, vineri, seful administratiei militare regionale Lugansk, Serhii Haidai, pe contul de Telegram, relateaza CNN, citat de News.ro . ”Aceasta evacuare a fost speciala si extrem de periculoasa.…

- Bilantul mortilor din Kramatorsk a crescut la 57 si 109 raniti, spune administratia militara regionala din Donetk, iar alte 100 au fost ranite vineri, in estul Ucrainei, in gara orasului, vizata intr-un atac cu doua rachete, anunta compana feroviara ucraineana Ukrzaliznytsia, in timp ce sute de persoane…

- Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit…

Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro.