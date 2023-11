Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) spera sa anunte maine un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa conduca la incetarea exporturilor de diamante rusesti catre UE, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell. “Suntem in curs de finalizare a ultimelor detalii din acest pachet” de sanctiuni,…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a sporit considerabil veniturile companiilor din industria armamentului, pentru ca stocurile de arme trebuie refacute. Contractorii de aparare din SUA, cum ar fi Lockheed Martin, General Dynamics si altii, se asteapta ca actualele comenzi, pentru sute de mii de cartuse…

- Daria Dughina, fiica cunoscutului ideolog al eurasianismului Aleksandr Dughin, ar fi fost ucisa de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu o bomba care, pentru a trece granita, a fost ascunsa intr-o cusca pentru pisici, scrie luni, 23 octombrie, The Washington Post (WP) intr-o ampla…

- Ucraina se lupta cu Rusia pe mai multe fronturi. Și așa cum progresele pe campul de lupta sunt greu de obținut, tot așa sunt și caștigurile sale diplomatice in aceste zile. De la invazia Rusiei de anul trecut, sprijinul occidental pentru Kiev a ramas in mare parte puternic.

- Papa Francisc a recunoscut ca recentele sale comentariile despre Rusia, pe care Ucraina le-a considerat drept o glorificare a imperialismului, au fost prost formulate și a subliniat ca intenția sa a fost de a le reaminti tinerilor ruși de o mare moștenire culturala, nu una politica, relateaza Reuters.„Nu…

- Rusia a bombardat in noaptea de duminica spre luni, 4 septembrie, portul Izmail, iar drone folosite in atac ar fi cazut „și explodat” pe teritoriul Romaniei. Cel puțin aceasta varianta a fost aruncata in spațiul public de diplomația ucraineana. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- Rusia a atacat din nou porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate pe brațul Chilia al Dunarii, la granița cu Romania. Cel mai recent atac al Rusiei asupra Ucrainei s-a consemnat in dimineața zilei de duminica, 3 septembrie 2023. Rusia ar fi folosit pentru acest atac 25 de drone Shahed, de fabricație…

- Decizia a fost luata marți, 29 august, de Tribunalul Basmanny din Moscova, care „i-a condamnat la 11 ani de inchisoare” pe jurnaliștii Ruslan Leviev si Michael Nacke. Cei doi sunt acuzati ca au publicat pe YouTube, in martie 2022, imediat dupa invazia rusa in Ucraina, un videoclip care continea „informatii…