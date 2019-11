Rusia a anuntat duminica eliberarea in salbaticie a ultimelor exemplare de beluga tinute in captivitate de peste un an in bazine neincapatoare din Extremul Orient si destinate vanzarii in strainatate, un caz care a provocat indignarea comunitatii internationale, potrivit AFP. Autoritatile ruse au fost constranse sa reactioneze dupa difuzarea, in februarie, a unor fotografii infatisand cele 11 orca si 93 de beluga ingramadite de vara trecuta in piscine de mici dimensiuni din apropierea portului Nahodka, in Oceanul Pacific, detinute de antreprenori privati. Ultimele orca tinute in captivitate au…