Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022", a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia, din cauza trupelor defașurate de Kremlin la granița ruso-ucraineana. Un divizion este […]