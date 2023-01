Speranțele oficialilor ruși ca Beijingul va ajuta Moscova sa ocoleasca sancțiunile occidentale nu s-au adeverit. China nu se alatura acestora, dar urmeaza cu atenție interdicțiile impuse. In același timp, dependența economica a Rusiei de China nu va face decat sa creasca. Acest lucru inseamna ca Kremlinul va trebui sa țina cont de interesele geoeconomice ale Chinei in cadrul „pivotului sau spre Est”, uneori in detrimentul propriilor planuri. Ce riscuri noi au aparut pentru Rusia, explica experta in politica economica rusa Alexandra Prokopenko, intr-un studiu publicat de Carnegie Politika și citat…