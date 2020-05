Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au emis, sâmbata, o rara declarație comuna, prin care comemoreaza intersectia celor doua puteri din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial dintre trupele americane si sovietice în drumul lor spre învingerea…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…

- Seria de interceptari a pus capat unei pauze de cel puțin șase luni in care avioanele celor doua tabere nu s-au mai șicanat in Europa și in zona Mediteranei, constata The Moscow Times. Un avion de lupta rus Su-35 (foto) a interceptat deasupra Mediteranei un aparat de supraveghere P-8A Poseidon al US…

- Armata americana a decis ca va inceta sa mai ofere unele date mai detaliate despre infectiile cu coronavirus in randurile sale, invocand ingrijorarea ca informatiile ar putea fi utilizate de adversari pe masura ce virusul se raspandeste, relateaza Reuters.

- Unul dintre cei importanti generali polonezi ai fortelor armate Jaroslaw Mika a iesit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului dupa ce s-a intors de la o conferinta militara in Germania, a anuntat marti Ministerul Apararii din Polonia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Mika a luat…

- Fortele americane au desfasurat miercuri o lovitura aeriana impotriva combatantilor talibani din provincia Helmand, situata in sudul Afganistanului, aceasta fiind prima actiune militara a SUA dupa acordul cu talibanii convenit sambata, la Doha, transmit Reuters si DPA. Luptatorii talibani ''atacau…

- Rebelii sirieni sustinuti de armata turca au recapturat orasul strategic Saraqeb, aceasta fiind prima intoarcere semnificativa pentru ofensiva armatei siriene sustinuta de Rusia, au transmis joi rebelii citati de Reuters, potrivit news.ro.In urma cu trei saptamani, opozitia armata a pierdut…

- Armata americana ar putea restrictiona deplasarea militarilor si familiilor lor in Germania, in contextul in care este de asteptat ca numarul cazurilor de infectie sa creasca in aceasta tara, a transmis comandantul fortelor SUA in Europa, relateaza Politico.