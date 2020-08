Rusia a dat publicitatii imagini care erau anterior clasificate de la cea mai mare explozie nucleara din lume, provocata de detonarea asa-numitei "Bombe Tar" in urma cu aproape 60 de ani, relateaza vineri Reuters. Bomba cu hidrogen, care avea forta a 50 de milioane de tone de explozibil conventional, a fost detonata in cadrul unui test in octombrie 1961, la 4.000 de metri deasupra arhipelagului izolat Novaia Zemlia, de la Cercul Arctic. In imagini se poate vedea o imensa minge de foc si un urias nor ciuperca de 60 km inaltime dupa ce explozia a parut sa aprinda cerul. Imaginile au fost filmate…