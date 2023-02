Rusia a anunţat o pierdere de presiune inexplicabilă într-o navă de marfă andocată la Staţia Spaţială Internaţională Roscosmos a spus ca specialistii in controlul misiunii au detectat o depresurizare in sistemul de racire al navei de marfa Progress MS-21, care urmeaza sa se deaoculeze de pe ISS pe 18 februarie. Nava a fost etansata de restul statiei si motivul a fost investigat. ”Regimul de temperatura si presiunea de la bordul ISS sunt normale, nimic nu ameninta viata si sanatatea echipajului si se simt bine”, a spus Roscosmos. Aceasta este cea mai recenta eroare care a afectat ISS, dupa o scurgere de lichid de racire produsa in decembrie la o nava spatiala Soyuz MS-22 andocata la statie. NASA a spus ca specialistii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

