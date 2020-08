Rusia a anunţat expulzarea a trei diplomaţi slovaci ca 'măsură de reciprocitate' Rusia a anuntat luni expulzarea a trei diplomati slovaci ca masura de retorsiune fata de masura similara luata de Bratislava impotriva a trei diplomati rusi, transmite AFP, citand un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova. Decizia de expulzare a diplomatilor slovaci este cea de-a treia care vizeaza diplomati europeni in ultima saptamana, pe un fond de tensiuni ruso-europene. Masura i-a fost notificata ambasadorului norvegian cu ocazia convocarii sale la minister, adauga comunicatul. 'Rusia, plecand de la principiul de reciprocitate, a luat decizia de a expulza de pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

