- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei din deplasare cu Serbia din play-off-ul Billie Jean King Cup, ca adversarele stiu ca Romania are o echipa buna si se vor baza mult pe aportul publicului."Pentru mine e ceva extraordinar sa…

- Senatorul Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, a acordat un interviu cotidianului Vecerni Novosti din Serbia unde vorbește despre integritatea teritoriala a Serbiei, dar și despre Ucraina și Europa. Interviul a fost acordat cu ocazia vizitei pe care senatorul Diana Șoșoaca a facut-o…

- Jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara, Alexia Todoni si Monica Niculescu au fost convocate de capitanul Horia Tecau la echipa nationala a Romaniei pentru meciul cu Serbia, din play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup, care va avea loc, pe 10 si 11 noiembrie, la Kraljevo,…

- Romania – Kosovo 2-0. Nationala de fotbal a Romaniei a invins, pe Arena Nationala, reprezentativa din Kosovo, scor 2-0 intr-un meci contand pentru grupa I de calificare la EURO 2024. Partida a fost transmisa in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY.

- Meciul de fotbal Romania - Kosovo a fost intrerupt marți seara in minutul 18 al partidei, dupa ce la una din peluze a fost afișat un banner cu mesajul „Kosovo e Serbia”, iar din tribune au fost aruncate torțe in teren.

- Ca in fiecare an, dupa ce incepe culesul roadelor toamnei, locuitorii din localitatea sarba Kikinda se pregatesc sa sarbatoreasca „Zilele dovleacului”, un festival care se desfașoara de aproape jumatate de veac și este considerat unul din cele mai frumoase și vesele din Serbia, atragand in fiecare…