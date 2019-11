Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Angliei si Africii de Sud se vor infrunta sambata, la Yokohama, in finala Cupei Mondiale de rugby 2019, ambele avand sansa de a-si trece in palmares al doilea titlu de campioana a lumii din istoria lor. Englezii si sud-africanii s-au intalnit de 42 de ori pana in prezent,…

- Echipa Timisoara Saracens a invins joi cu scorul de 32-29 (17-17) pe CS Dinamo Bucuresti, in primul meci al etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, ultima din acest an, intr-o partida disputata pe stadionul ''Dan Paltinisanu'' din orasul de pe malul Begai. In ciuda…

- Echipele CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua au obtinut victorii categorice in etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, prima a returului. La Constanta, maramuresenii, campioni en titre, au trecut de ACS Tomitanii cu scorul de 54-18 (28-13) obtinand si punctul bonus ofensiv. …

- Sambata, de la ora 11.00, Arena Zimbrilor a fost gazda partidei de rugby dintre CSM Știința Baia Mare și Dinamo București, din etapa a 7-a a Superligii, ultima din tur. Baimarenii s-au impus clar și termina turul de campionat pe prima poziție. Urmeaza alte doua meciuri in deplasare in acest sezon, primul…

- Timisoara Saracens a suferit cel de-al doilea esec la rand in SuperLiga 2019-20. Dupa cel din derby-ul din Maramures, „leii” au fost depasiti in propriul fief de Steaua Bucuresti, scor 13-20. In urma acestui rezultat banatenii au pierdut sefia in clasament. Banatenii nu au inceput rau pe un „Dan Paltinisanu”…

- Timisoara Saracens a suferit azi primul esec stagional. Banatenii au condus la pauza pe terenul rivalei Stiinta Baia Mare, dar au fost depasiti pe final, scor 24-28. In ciuda esecului banatenii raman lideri in SuperLiga dupa patru etape. Zaharia si Shennan, care incepuse meciul pe banca, au marcat eseurile…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a declarat marti ca documentatia depusa pentru realizarea unui nou stadion in Timisoara, cu o capacitate de 30.000 de locuri, a intrat in faza de licitatie, Compania Nationala de Investitii (CNI) alocand 700.000 de lei pentru aceasta etapa,…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta se afla, in aceste zile, la Timisoara, unde, astazi, de la ora 11.00, va da piept cu RCM Timisoara, in cel de-al treilea meci din Grupa A a Cupei Romaniei. Elevii lui Danie de Villiers au incredere ca pot face un meci bun pe „Dan Paltinisanu”, chiar daca vor intalni…