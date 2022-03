Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a invins cu scorul de 38-12 (26-12) reprezentativa Olandei, sambata, la Amsterdam, in ultima etapa a Rugby Europe Championship 2022, si va juca in turneul de calificare la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește sambata, 19 martie, de la ora 14.00 (in direct pe TVR1), pe terenul din National Rugby Center din Amsterdam, in ultimul meci al acestei ediții din Rugby Europe Championship, reprezentativa Țarilor de Jos. Partida conteaza și pentru calificarea la Cupa Mondiala…

- Naționala de rugby a Romaniei incheie sambata, 19 martie, ediția din acest an a Rugby Europe Championship, cu un meci in deplasare, la Amsterdam, cu Țarile de Jos (Olanda).Pentru aceasta partida ambii reprezentanți ai județului Suceava, humorenii Mihai Macovei și Daniel Plai, sunt anunțați ...

- Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a anuntat un lot de 32 de jucatori pentru ultimul sau meci din Rugby Europe Championship 2022, importantul test cu Olanda, programat pe 19 martie, la Amsterdam. Din lotul Romaniei fac parte, din nou, humorenii Mihai Macovei și Daniel Plai. ”Stejarii” nu stiu daca…

- Nationala Georgiei a invins cu scorul de 26-23 (21-13) reprezentativa Romaniei, in etapa a 4-a din Rugby Europe Championship 2022, intr-un meci disputat sambata, pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Georgia a castigat si trofeul „Antim Ivireanul”, pus in joc in intalnirile…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 12 februarie, de la ora 17:30 (in direct pe TVR 1), in cel de-al doilea meci al Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei. Meciul conteaza și pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2023 din Franța. Staff-ul tehnic a stabilit echipa care…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, de la ora 17:30 (in direct pe TVR 1), in cel de-al doilea meci al Rugby Europe Championship, Portugalia. Meciul conteaza si pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2023 din Franta, informeaza Federatia Romana de Rugby, anunța news.ro. Staff-ul…

- Nationala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 5 februarie, ora 14:30, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf in editia 2022 a Rugby Europe Championship, informeaza Federatia Romana de Rugby (FRR), anunța news.ro. Stejarii intalnesc Rusia intr-un meci care conteaza atat pentru campania…