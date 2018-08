Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, invingator in finala turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon, in fata sud-africanului Kevin Anderson, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), a afirmat dupa ce a intrat in posesia celui de-al patrulea trofeu pe iarba londoneza sub privirile fiului sau Stefan, ca "a fost una din cele mai…

- Politistii ieseni au intocmit un dosar penal in cazul accidentului rutier in care a fost implicat fiul cel mic al lui Tudorel Toader. Acesta le-a interzis medicilor sa ofere detalii despre starea sa de sanatate, insa se pare ca va trebui operat, scrie Mediafax.Citeste si: VESTEA ZILEI pentru…

- Cristi Mitrea a participat pentru prima oara la petrecerea organizata de ziua de naștere a fiului sau și al Andreei Mantea, David. In urma cu cateva zile, fiul Andreei Mantea, David , a implinit trei ani. David este rezultatul poveștii de iubire pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu luptatorul…

- Liturghia de Rusalii la Catedrala Patriarhala din Bucuresti Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sunt astazi în prima zi a sarbatorii Rusaliilor, care aminteste de Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor lui Iisus Hristos si de întemeierea…

- "Aceasta zi mare si sfanta a Rusaliilor, a Pogorarii Duhului Sfant este si ziua Bisericii, deoarece dupa predica Sfantului Apostol Petru s-au botezat 3.000 de oameni. S-au botezat in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. Deci, Biserica s-a constituit ca adunare, sau comunitate a oamenilor…

- La Mihailesti, in camp, e o cruce mare pe marginea drumului. O cruce cat pentru cele 18 suflete care au murit aici. In fiecare an, pe 24 mai, aceasta rana sangereaza in sufletul buzoienilor, care sunt alaturi cu sufletul de familiile celor cazuti la datorie. Printre ei, doi jurnalisti – Elena Popescu…

- Zi de naștere foarte trista pentru Cristi Țopescu, fiul cel mare al regretatului Cristian Țopescu. In ziua cand a implinit 42 de ani, acesta și-a pierdut tatal. Fostul comentator sportiv a murit marți, 15 mai, la spitalul Elias, unde fusese internat cu o saptamana inainte. In varsta de 81 de ani, Cristian…

- Macanache, prezentatorul ”The Four – Cei 4”, spune ca și-a gasit perechea și iși dorește sa iși intemeieze o familie alaturi de Diana, iubita sa, care iși aniverseaza maine ziua de...