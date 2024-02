Fostul lider de la Cotroceni, actualmente europarlamentar, a avut o prima reacție, miercuri seara, 21 februarie, dupa anunțul liderilor coaliției PSD-PNL privind comasarea alegerilor. S-a aflat așadar ca alegerile locale și cele europarlamentare vor fi comasate. Cum vede lucrurile Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei? Basescu: „Se rupe sufletul in mine sa-i vad comasați pe […] The post Ce spune Basescu despre comasarea alegerilor: „Se rupe sufletul in mine sa-i vad…” first appeared on Ziarul National .