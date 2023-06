Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 iunie, vremea va fi calda, dar in general instabila. "Cu precadere dupa-amiaza și seara, la munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei și in nordul Munteniei vor fi perioade cu innorari accentuate, descarcari electrice, averse torențiale…

- Veștile de la meteorologi nu sunt tocmai bune. ANM a emis prognoza meteo actualizata, anunțand instabilitate atmosferica temporar accentuata, joi, in mai multe zone din țara – in Banat, in vestul Transilvaniei, nordul Olteniei si nord-vestul Munteniei – fenomenul urmand sa se extinda in aproape toate…

- Aproape jumatate de țara se afla sub cod galben de ploi, vijelii și grindina, in prima zi de minivacanța. Astazi, 1 iunie, pana la ora 23:00, este in vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Zona de munte a județului Cluj este vizata de o avertizare meteo Cod galben. ”In intervalul…

- In jur de 600 de copii din Timișoara și localitațile periurbane Ghiroda, Giarmata-Vii și Dumbravița se vor putea bucura de proiectul „Unitate in diversitate – Basme romanești și africane”, inițiat de asociația „Interakt Arts” din Sibiu, in parteneriat cu BIS Teatru și asociația culturala „Diogene” in…

- Casa de Licitații A10 by Artmark marcheaza implinirea a 500 de licitații desfașurate in piața romaneasca de arta intr-un eveniment aniversar de promovare a artei contemporane, de aceasta data, fiind prima licitație de arta contemporana cu sala dupa trei ani de organizare exclusiv online. In luna martie,…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) construiește un bazin de inot in comuna Ghiroda. Demersurile au inceput in noiembrie 2019, cand Primaria comunei Ghiroda a depus la CNI proiectul pentru construcția si dotarea unui bazin de inot. Bazinul va fi inaugurat cu cateva luni de intarziere.

- Seria de eșecuri din Grupa 1-10 a fost intrerupta de ”Leii din Banat” in aceasta seara, cu un adversar de top. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a trecut la pas de CSU Sibiu, scor 92-79, intr-un joc pe care l-au controlat. Dupa cinci infrangeri consecutive, baschetbaliștii alb-violeți s-au mobilizat și…

- „Era o vreme de murit ceva ce nu s-a pomenit…” Dorin Tudoran [1] A plecat de acasa, din Banat, demult, tare demult, nici nu mai ținea minte de cand. Iși amintea doar ca a ieșit din curte cu valiza aia de lemn purtata și de barbații ce-i precedasera in neam și dusu-s-a la armata. Viața l-a aruncat…