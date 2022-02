Ministerul de Interne al Ucrainei a creat un canal de Telegram „Find Your Own” destinat rudelor soldatilor rusi capturati de armata ucraineana. Familiile acestor militari s-au declarat socate sa-i descopere printre prizonieri mai ales ca nu aveau cunostinta de participarea lor la invazia Ucrainei. Canalul de Telegram care este live de sambata a postat pana acum numeroase fotografii si clipuri cu soldati rusi capturati, spre stupoarea rudelor care i-au recunoscut. Unul dintre ei este Leonid Paktisev, comandantul vizibil ranit al unei unitati de lunetisti cu baza in regiunea Rostov. Jurnalistii…