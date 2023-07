Autoritațile incearca sa gaseasca soluții pentru ca in maxim 10 minute orice vehicul sa poata traversa orașul Podu Iloaiei, unde se inregistreaza frecvent blocaje in trafic. Astfel, zilele acestea, au fost testate 12 semafoare provizorii, montate in cateva intersecții de pe drumul european 583, urmarindu-se fluidizarea traficului. La ce concluzii s-a ajuns in urma simularilor facute, dar și despre modificarile Codului Rutier discutam cu domnul comisar Mihai Șoric, șeful Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de…