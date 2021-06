Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au casatorit religios sambata, 12 iunie 2021. „A fost cea mai frumoasa zi din viața noastra. A fost ca un vis care a trecut foarte repede, deși nunta a durat trei zile și trei nopți. Am avut oameni minunați langa noi. Eu și Tinu suntem impreuna de 8 ani. Nunta a avut loc la Timișoara, la Catedrala ne-am casatorit, apoi am mers la o sala unde am petrecut”, a marturisit Roxana. Roxana Ionescu, primele declarații despre copii dupa nunta cu Tinu Vidaicu „Noi avem doua cluburi in Timișoara, dar nu am facut acolo petrecerea. Avem niște shot-uri renumite cu struguri,…