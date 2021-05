Duminica aceasta, de la 13:15, Antena 1 lanseaza un nou proiect de cooking – Hello Chef, ce aduce laolalta saptamanal in bucatarie un chef – Roxana Blenche, un medic cardiolog pasionat de nutritie – dr. Cezar si o vedeta. Cum pandemia a schimbat foarte mult obiceiurile alimentare ale oamenilor, aducandu-i sa petreaca mult mai mult timp in bucatarie, Hello Chef vine in intampinarea acestora cu retete delicioase, discutii savuroase si ponturi pentru impresionat invitatii la masa. Ce iese cand se intalnesc un bucatar, un gurmand si un medic pasionat de nutritie, telespectatorii pot afla urmarind…