Rovio a anuntat inceperea unei evaluari strategice si a discutiilor preliminare fara caracter obligatoriu cu privire la o potentiala oferta de preluare pentru actiunile sale in februarie, se arata intr-un comunicat al grupului. ”Ca parte a analizei sale strategice, Rovio Entertainment Corporation confirma ca este in discutii cu Sega Sammy Holdings Inc. Rovio si Sega vor publica informatii suplimentare la momentul potrivit”, se arata in comunicat. Declaratia vine dupa ce Wall Street Journal a relatat vineri ca Sega se apropie de o intelegere pentru achizitionarea Rovio pentru aproximativ 1 miliard…