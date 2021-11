Stiri pe aceeasi tema

- Nu știu daca actuala criza economica, sanitara și politica este fara precedent, dar un lucru este, in opinia mea, cert: nu frazele pompoase și circul televizat ne vor duce la liman, ci rațiunea și bunul-simț. Ma uit, de exemplu, la situația Craiovei: cel mai mare oraș din Oltenia, cu resurse, și umane,…

- Din 10 august 2015 pana in 5 octombrie 2021, Guvernul Romaniei a fost condus de 11 prim-miniștri diferiți (din care 4 interimari). Altfel spus, in ultimele 2248 de zile, numarul de zile petrecute in medie de un prim-ministru la Palatul Victoria este de 205 zile, daca luam in calcul și interimarii.…

- Prin demisia useristului Cristian Ghinea de la șefia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, gruparea PNL cu greutate din zona Transilvaniei, adica Boc, Bolojan și Falca, vrea sa preia controlul acestui minister. Cei trei grei din PNL doresc ca fostul ministru Marcel Boloș sa revina la conducerea…

- Premierul Florin Cițu a demis aseara 26 de secretari de stat garantați și promovați de USR-PLUS, dar, surprinzator, au scapat de ejectare mulți demnitari din echipa Barna-Cioloș. “Vedetele” USR de la Mediu, omise de Cițu In Monitorul Oficial de ieri s-a publicat lista celor 26 de secretari de stat de…

- La consultarile de la Vila Lac, unde Ludovic Orban nu a participat, Florin Cițu a stabilit ce portofolii vor prelua actualii miniștrii pentru a acoperi gaurile lasate de demisiile USR Plus, demisii așteptate maine. Posturile vor fi ocupate majoritar de membri ai PNL, dar va fi și un portofoliu ce va…

- Premierul Florin Citu spune ca orice intarziere legata de PNRR va fi rezolvata cu prioritate daca USR PLUS pleaca de la guvernare si va prelua el conducerea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. „Daca colegii de guvernare vor pleca, voi prelua Ministerul Investitiilor si ma voi asigura…

- Dupa demiterea lui Stelian Ion, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a fost desemnat ca ministru interimar al Justiției, dar aceasta mutare este oarecum surprinzatoare și ne amintește de perioada guvernarilor PSD. Numirea lui Lucian Bode ca ministru interimar al Justiției ne-a readus in…

- Marti, 10 august 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat o noua reuniune cu societatea civila, pentru definitivarea Programului Operațional Incluziune și Demnitate Sociala 2021-2027 (POIDS). Acesta va fi, in urmatorii ani, nucleul masurilor integrate care contribuie direct…