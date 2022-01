Rovana Plumb a preluat controlul total al Autorității pentru Digitalizarea României Chiar daca a Rovana Plumb a disparut din linia intai a PSD, fiind europarlamentar, continua sa aiba controlul in mai multe instituții prin oamenii promovați și susținuți de ea de a lungul timpului. Una dintre instituțiile care a trecut sub controlul total al Rovanei Plumb este Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, ”instituție creata in anul 2020 pentru a realiza obiectivele ambițioase ale Guvernului in sfera transformarii digitale a societații romanești”. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit recent in funcția de președinte al ADR pe Cristian-Dragoș Vlad, directorul Direcției Coordonarea SMIS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea Bistrița in Alb cu Negru, deputatul Daniel Suciu a povestit, intre altele, despre antipatiile sale politice. Deputatul Daniel Suciu „Nu exista partid care sa faca numai lucruri bune sau numai lucruri proaste și greșeli. Cu toții avem parțile noastre bune și cu toții avem multe reproșuri…

- Șefia Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a fost nuca cea mai tare a negocierilor de anul trecut dintre liderii locali din PNL și ulterior intre PSD și PNL, dar ieri a fost numit șef al acestei autoritați de catre premierul Ciuca o persoana nominalizata inca de pe vremea fostului prim ministru…

- Comisiile parlamentare de buget-finante continua azi dezbaterea, cu ordonatorii principali de credite, a proiectului de buget de stat pe anul 2022. Pana acum au fost avizate bugetele ministerelor Energiei, Agriculturii, Dezvoltarii, Transporturilor, Muncii, Mediului, Sanatatii, Apararii Nationale, Afacerilor…

- Chiar daca Rovana Plumb a disparut din prin planul politicii romanești fiind europarlamentar PSD, ea continua prin oamenii sai sa controleze anumite ministere pe unde a trecut. Unul dintre ministerele foarte dragi Rovanei Plumb este cel al Fondurilor Europene, actualul Minister al Investițiilor și Proiectelor…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca Romania indeplinește de zece ani condițiile tehnice de aderare la Spațiul Schengen, dar nu exista suficienta voința politica pentru acest pas. „Salut declarația fostului premier Cițu care, in vara, spunea ca Romania poate adera in acest an la Spațiul Schengen.…

- La scurt timp dupa ce USR a ieșit de guvernare s-au facut mai multe mutari astfel incat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) condus atunci de Cristian Ghinea s-a creat o structura care va controla toate proiectele care urmeaza sa se deruleze prin Planul Național de Reziliența și…

- Gabriel Liiceanu a vorbit, in termeni critici, la Europa FM , intr-o Ediție Speciala de 1 Decembrie, despre cum il privește pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și care ar fi trebuit sa fie scopul proiectului „Romania Educata”. „Romania Educata asta trebuia sa faca: cultura opțiunii publice. Cum…

- Un furt comis in pandemie cu masca pe fața a ajuns tocmai la Instanța Suprema. Hoțul a respectat legea cand a venit vorba de purtatul maștii la interior, dar nu a respectat-o deloc atunci cand a furat un telefon din buzunarul cuiva intr-un magazin din București. S-a intamplat anul trecut, la finalul…