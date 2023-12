Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.8, la adancimea de 132.5km.Potrivit INFP; cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km NV de Buzau, 57km V de Focsani, 63km SE de Sfantu…

- Cei 93 de romani extrași de MAE din Gaza vad Romania ca pe un sanctuar, explica medicul psihiatru Gabriel Diaconu, care a facut parte din echipa medicala care i-a preluat pe refugiați. Oamenii sunt traumatizați și au o mare problema pentru ca nu pot accesa asigurarile sociale și serviciile medicale.

- Oficialii maghiari doresc sa atraga forța de munca din județele de granița ale Romaniei pentru investițiile lor straine, valorand zece miliarde de euro din zona Debrețin. Ei doresc redeschiderea unei linii intre Debrețin și Oradea pe care sa aduca muncitorii romani. Ungaria redeschide o linie feroviara.…

- Alte 2.000 de calculatoare recondiționate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in a doua parte a ediției Dam Click pe Romania 2023, catre 154 de instituții educaționale din 40 de județe ale țarii. Dam Click pe Romania este un program al Asociației Ateliere Fara Frontiere care urmarește digitalizarea…

- Conform unei statistici recente, sunt peste 1,3 miliarde de euro incasați la nivel mondial, facand din industria tutunului una extrem de profitabila. Deși de ani buni exista legislația care interzice fumatul in spațiile inchise, inclusiv in Romania, se vorbește intens in aceste zile de un nou proiect…

- Locuitorii din comuna Maceșu de Sus, din judetul Dolj, beneficiaza de un program gratuit pentru depistarea cancerului, prin Caravana „Nu am facut destul”, organizata de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). La inceputul lunii, acestora li s-au prelevat probe pentru analize, iar pe 14 si…

- ”In ziua de 23 Septembrie 2023, la ora 21:51:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 88.6 km. Intensitate: II Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focșani, 62km N de Buzau, 65km E de…