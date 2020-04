Rotterdam va găzdui ediţia din 2021 a concursului Eurovision, după anularea celei din acest an Autoritatile din orasul-port olandez Rotterdam au convenit joi sa gazduiasca editia din 2021 a popularului concurs Eurovision, unul dintre cele mai importante evenimente televizate din lume, dupa ce editia din acest an a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Consiliul municipal din Rotterdam a votat in favoarea acoperirii costurilor de 6,7 de milioane de euro rezultate din anularea editiei din 2020, care urma sa aiba loc pe arena sportiva Ahoy Rotterdam, a relatat agentia de stiri ANP. Organizatorii anuntasera in luna martie ca editia din acest an nu va putea avea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

