Roșiile vor crește în solar și pe perioada stării de urgență! Legumicultorii prahoveni care vor produce tomate in extrasezon vor primi și in acest an sprijin financiar Nicoleta Dumitrescu Programul guvernamental ”Tomate in spații protejate” – prin intermediul caruia este oferit sprijin financiar de maximum 3000 euro pe an celor care cultiva roșii in solar – continua și in 2020, legumicultorii prahoveni fiind anunțați ca data limita pentru depunerea documentațiilor, pentru prima producție care va fi scoasa pe piața in perioada de extrasezon, este 15 mai 2020. Campania de inscriere a demarat la inceputul lunii aprilie și, avand in vedere ca valorificarea primelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

