Stiri pe aceeasi tema

- ​Ce obligații are România și cât costa menținerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO ● Ce trebuie sa știi daca vinzi ocazional lucruri pe rețelele de socializare ● Diferența între Grecia în zona galbena și cea roșie ● Ce fac azi cei care nu au reușit acum doi ani sa o…

- „Salut decizia luata astazi, prin care Roșia Montana a fost inclusa in patrimoniul UNESCO. Ma bucur ca demersul inceput in perioada guvernarii Partidului Național Liberal, anul trecut, de retrimitere a dosarului catre UNESCO, a fost finalizat cu o decizie favorabila.Am discutat in coaliție și, la nivel…

- Compania canadiana Gabriel Resources, care detine o concesiune miniera in zona fostelor mine romane de aur de la Rosia Montana, sit inclus marti in Patrimoniul Mondial UNESCO, nu a exclus lansarea unei noi actiuni in justitie in urma acestui demers, informeaza AFP, noteaza Agerpres. Gabriel Resources,…

- Compania miniera Gabriel Resources, care este in proces cu statul roman din cauza opririi exploatarii de aur de la Roșia Montana, spune ca inscrierea acestui sit in patrimoniul UNESCO vine in contradicție cu „obligațiile” pe care Romania și le-ar fi asumat prin incheierea contractelor de investiții…

- Este un dosar care a fost amanat in doua randuri, atat ieri, cat și duminica.Au existat ingrijorari legat de acest dosar și asta deoarece sunt specialiști care afirmau ca odata cu aceasta decizie statul roman va fi nevoit sa plateasca miliarde de dolari ca despagubire pentru explotarile miniere pe care…

- "A fost un joc: ba le dam voie sa deconteze, ba nu le dam (cu referire la explotarile pe acre ar fi urmat sa le faca compania candiana Gabriel Resources - n.r.). Astfel de jocuri trebuie decontate și Romania a fost aici un jucator slab. Gabriel Resources nu mai vor sa exploateze, ei vor sa caștige banii. Așa…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…