- Pas important facut de Metalurgistul Cugir spre barajul de promovare in Liga a II-a, dupa victoria externa, scor 2-1 (1-1), cu Viitorul Cluj. „Roș-albaștrii” s-au desprins la 7 puncte de Unirea Ungheni, ocupanta locului 3 al Seriei a IX-a, cu care se va duela sambata, sub Dragana. Veniți dupa doua insuccese…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, a castigat duminica, pentru al doilea an consecutiv, turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 de euro, dupa ce l-a invins in finala pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, nr. 46 mondial, cu 6-3, 7-6 (7/3), informeaza…

- CS Hunedoara – Metalurgistul Cugir, derby-ul Seriei a 9-a Pe Stadionul “Michael Klein” este derby-ul din play-off-ul Seriei a 9-a a eșalonului terț, intre primele doua clasate, CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir. Liderul are 17 puncte avans fața de ocupanta locului secund, pe care a invins-o acum doua…

- Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, sambata, in prima etapa din play-off Metalurgistul Cugir va primi vizita celor de la Unirea Ungheni, sambata, ora 17:00, in prima etapa din play-off. Pe locul 2, cugirenii incep play-off-ul cu 37 de puncte, cu 5 lungimi peste Unirea Ungheni, care este principala…

- Sebastian Vettel, testat pozitiv cu Covid-19 saptamana trecuta, va absenta și la Grand Prix-ul din Arabia Saudita. El va fi inlocuit la a doua cursa a sezonului din Formula 1 de Nico Hulkenberg.

- Fotbalistul moldovean, Ion Nicolaescu a marcat in al doilea meci consecutiv in campionatul Israelului. Atacantul a inscris pentru echipa sa de club Maccabi Petah Tikva in meciul cu Beitar Ierusalim. Nicolaescu a deschis scoru in partida de aseara in minutul 36.