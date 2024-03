Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, se pregateste sa inceapa negocierile cu Bayern Munchen, campioana en titre din Bundesliga, pentru transferul internationalului canadian Alphonso Davies, anunta presa spaniola, potrivit Agerpres. Conform cotidianului Marca, dupa finalizarea…

- Cotidianul madrilen MARCA susține ca Real Madrid a rezolvat transferul lui Kylian Mbappe. Atacantul francez de 25 de ani ar fi semnat deja contractul cu formația din capitala Spaniei, un acord pe 5 ani. Vestea dimineții vine din Spania. Kylian Mbappe, poate cel mai bun fotbalist al lumii la ora actuala,…

- Kylian Mbappe, starul fotbalului francez, a decis sa se desparta la finalul acestui sezon de Paris Saint-Germain si sa semneze cu Real Madrid, anunta cotidianul Le Parisien, subliniind insa ca nu exista deocamdata niciun acord oficial intre jucator si clubul spaniol.Ziarul parizian, bine informat…

- Razvan Burleanu vede de bun augur instalarea lui Adrian Mutu pe banca lui CFR Cluj. Președintele FRF s-au bucura daca Ion Țiriac ar hotari sa investeasca in fotbalul romanesc. Adrian Mutu a debutat luni la CFR Cluj, o victorie 4-1 in fața lui FC Voluntari. Razvan Burleanu ii prevede „Briliantului”…

- Real Madrid ii cere garantii scrise starului francez Kylian Mbappe, in cazul in care acesta accepta propunerea de a se transfera din vara la clubul de fotbal din capitala Spaniei, informeaza cotidianul L'Equipe.

- Kylian Mbappe a fost foarte aproape de un transfer la Real Madrid in vara anului 2022, dar a ales in cele din urma sa ramana la PSG. Acum, jurnaliști din Franța și Anglia anunța ca internaționalul francez s-a ințeles cu trupa antrenata de Carlo Ancelotti.

- Kylian Mbappe va fi și in 2024 cel mai aprins subiect pe piața transferurilor. Presa spaniola dezvaluie ca atacantul in varsta de 25 de ani și-a rezervat o casa in capitala Spaniei. Un semn ca transferul la Real Madrid ar fi aproape. De astazi, 1 ianuarie, jucatorul lui PSG poate semna precontractul…

- Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, atacantul francez Kylian Mbappe intra in ultimele 6 luni de contract cu Paris Saint-Germain și va putea semna cu orice formație interesata de serviciile sale. In pole position se afla Real Madrid, care ii propune un salariu colosal. Evaluat la 180 milioane euro de…