- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- Armata israeliana a pornit riposta in aceasta dimineața dupa ce marți seara, asupra metropolei Tel Aviv, Hamas a lansate 130 de rachete. Sistemele israeliene antiaeriene au interceptat, insa, o mare parte dintre rachetele care riscau sa cada in mai multe zone populate. Israelienii au distrus mai multe…

- De Ziua Naționala a Regalitații, Majestatea Sa Margareta, custodele coroanei și Alteța Sa Regala, principele Radu, au acordat Sabinei Iosub, in cadrul emisiunii ‘In fața națiunii’, un interviu in exclusivitate, in care au vorbit despre Regele Mihai, despre iubirea pentru Romania transmisa din familie,…

- Spania intra de maine in prima faza de relaxare a restrictiilor, o data cu expirarea starii de urgenta, pe care guvernul nu doreste s-o prelungeasca. Masurile difera de la regiune la regiune, dar masca ramane obligatorie peste tot. Daca Valencia si Insulele Baleare pastreaza carantina nocturna, madrilenii…

- Una dintre cele mai active asociatii care monitorizeaza carnivorele mari si fauna salbatica, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice, a postat joi dimineata pe pagina de Facebook imagini cu un urs filmat cu camerele de monitorizare in zona Ojdula, locul in care ursul Arthur a fost impuscat.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a transmis, vineri, ca ii pare rau pentru disconfortul creat de evacuarea Spitalului Foișor, dar situația COVID-19 obliga autoritațile sa ia decizii care sunt necesare pentru viața tuturor pacienților. Raed Arafat s-a inregistrat pe Facebook…