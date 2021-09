Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de casnicie, Rona Hartner și Herve Camilleri au divorțat oficial. Cei doi au mers la notar și au semnat actele de divorț cu ochii in lacrimi. Imediat dupa acest pas dificil, fostul soț al vedetei i-a oferit un buchet de flori și o scrisoare.

- Dupa negocierile intense purtate in ultimele zile, patronul Nelu Varga și antrenorul Dan Petrescu au batut palma, iar „Bursucul” a semnat contractul. Ca atare, CFR Cluj a anunțat oficial revenirea lui Petrescu pe banca echipei.Dan Petrescu a semnat cu CFR Cluj! Clubul a anunțat revenirea„Avem toata…

- Un video in care Dani Mocanu vorbește urat la adresa lui Florin Salam a starnit iar scandal in lumea manelelor. Astfel, manelistul Dani Mocanu a fost inregistrat Bocioc, un interlop din Țandarei, in timp ce ”il vorbește de rau” pe Florin Salam. De ce e scandal in lumea manelelor Cei doi au discutat…

- Rona Hartner a anunțat ca divorțeaza in urma cu mai bine de 2 luni și jumatate, dar pana in acest moment, ea și Herve Camilleri sunt inca soț și soție. Dupa momentele in care parea ca relația dintre ea și soț este una conflictuala, actrița și-a schimbat complet atitudinea și chiar lasa loc de impacare.…

- Prin semnarea ordinului de ministru, vor putea fi impuse masuri stricte privind navigația ambarcațiunilor pe lacurile Tarnița și Fântânele, fiind interzisa navigația oricarei ambarcațiuni propulsate cu combustibili fosili. Sunt permise numai cele electrice,…