Rona Hartner, în ultimul interviu: ”Eu acest cancer l-am făcut pe fond de stres” Intr-un interviu acordat, de pe patul de spital, pentru revista Ciao , Rona Hartner a spus ca forma aceasta de cancer a facut-o pe fond de stres. „Am cancer de fumator, in corp de nefumator!”, așa ați spus! Cum vine asta? Credeți ca totul s-a intamplat pe fond de stres? Cancerul meu chiar așa se numește, cancer de plamani de nefumator, adica chiar sunt nefumator, nu am mai fumat de 32 de ani, la noi, pe vremuri cantarețele se imbolnaveau atunci cand cantau in baruri unde se fuma, dar in acest moment așa ceva nu se mai intampla, deci eu acest cancer l-am facut pe fond de stres. La inceputul anului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

