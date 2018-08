Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an unui profit net de 2,78 milioane dolari.In perioada mentionata, cifra bruta de afaceri s-a majorat cu 40% comparativ cu cea din primele sase luni din 2017, ajungand la un nivel de 2,6 miliarde…

- Grupul companiilor TRANS OIL si un consortiu bancar international au semnat pe 11 iulie 2018, la Paris, un acord privind un imprumut sindicalizat in valoare de 240 milioane dolari SUA pentru achizitionarea produselor agricole din recolta anului...

- Rezultatul net al KMG International in primul trimestru al acestui an a crescut cu peste 70% fața de aceeași perioada a anului trecut, ajungand la un nivel de 8,5 milioane de dolari, pe fondul unei creșteri a EBTIDA cu 12%, pana la 47 milioane de dolari, a anunțat, ieri, compania petroliera.

- Grupul de firme Premium Porc a avut un profit de peste o suta milioane lei in anul 2017, potrivit rezultatelor economice publicate de Ministerul Finanțelor Publice. Datele publice arata ca firmele vrancene au avut rezultate financiare mai bune in 2017 comparativ cu anul anterior. Cele mai profitabile…

- Ioan Cosmescu a parasit Romania in anii 1980, iar inventiile sale in domeniul tehnologiei folosite in medicina i-au adus o avere impresionanta. Numai casa pe care romanul a construit-o in anii 2000 la poalele Marelui Canion din Arizona a fost estimata la 30 de milioane de dolari. Citeste mai mult: adevarul.ro/locale/hunedoara/fabuloasa-poveste-romanului-ajuns-sua-anii-80-si-a-cladit-imperiul-inventii-arata-palatul-30-milioane-dolari-ridicat-arizona-1_5b055933df52022f7552d4a6/index.html

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibile, contestatiile formulate de Oilfield Exploration Business Solutions SA, Rompetrol Rafinare SA si KMG International N.V. impotriva ordonantei DIICOT din data de 6 mai 2016 in vederea recuperarii sumelor de circa 1,7 milioane de lei, 291…

- Citeam nu demult un articol al unui activist LGBT care se plangea ca la Conferința de la Parlamentul Romaniei organizata de Platforma Impreuna ar fi participat un „grup de ura ultra-conservator” – ADF International. Iar apoi același activist ii catalogheaza pe toți cei participanți la conferința,…