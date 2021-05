Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat pierderi de 14,7 milioane de dolari in primul trimestru al anului, de la un rezultat negativ de 87,7 milioane dolari in perioada similara a anului trecut. Cifra de afaceri bruta a crescut cu 8% in primele trei luni ale…

- SUA vor investi 152 de milioane de dolari in 15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania. Primele lucrari vor demara in perioada mai-august, informeaza US Air Force. Dupa lucrarile de modernizare, noua pista a bazei va permite aterizarea și decolarea avioanelor…

- SUA vor investi 152 de milioane de dolari in 15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania. Primele lucrari vor demara in perioada mai-august, informeaza US Air Force. Dupa lucrarile de modernizare, noua pista a bazei va permite aterizarea și decolarea avioanelor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic ridicat, persoanele care ajung in Romania din acestea urmand sa stea in carantina... The post Cei care vin din Ungaria, Spania, Germania, Grecia, Turcia, Italia, Serbia, Austria, Franța…

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- “Societatea Noriel Impex SRL, una dintre cele mai mari companii de distributie de jocuri si jucarii din Romania, a beneficiat de un credit in valoare de 1,22 milioane de euro de la Raiffeisen Bank, garantat de EximBank in proportie de 90%, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor…

- Micii sunt unul dintre preparatele tradiționale in Romania, iar niciun gratar nu poate fi complet fara ei. Fie ca sunt mici din vita și porc sau din vita și oaie ori alte combinații de carnuri, micii sunt delicioși la gratar. Istoria micilor Rețeta de baza pentru mici iși are originea in Balcani, venind…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat anul trecut o cifra bruta de afaceri de circa 3,5 miliarde dolari, in scadere cu 33% fata de cea din 2019, si cu pierderi de 220 de milioane dolari (minus 48,9 milioane dolari in 2019), conform unui comunicat remis, vineri,…