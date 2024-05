La Timișoara au fost aniversați 149 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal Vineri, la Timișoara, s-au aniversat 149 de ani de cand Partidul Național Liberal a fost inființat. La statuia lui I.C. Bratianu, din zona centrala a orașului, s-au intalnit mai mulți membri și simpatizanți ai partidului și ai acestui curent politic. Partidul Național Liberal a fost inființat pe 24 mai 1875, fiind in prezent cel mai […] Articolul La Timișoara au fost aniversați 149 de ani de la inființarea Partidului Național Liberal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

