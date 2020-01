ROMI BĂTUȚI ÎNTR-O SECȚIE DE POLIȚIE, CEDO AMENDEAZĂ ROMÂNIA In general, insa, un singur caz nu este suficient, ci romii trebuie sa se mobilizeze pentru valorificarea drepturilor lor și pentru promovarea rezultatelor. Tocmai de aceea este extrem de importanta prezența unor avocați calificați care sa le reprezinte interesele in instanța. Exista exemple care pot genera schimbare. CEDO a condamnat Romania pentru aplicarea de relele tratamente și pentru discriminare rasiala in cauza „Boaca și alții impotriva Romaniei”. Curtea a stabilit ca victima a intrat in secția de poliție nevatamata și a plecat ranita si a decis amendarea Romaniei. Incidentul reclamat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 900.000 de persoane au intrat in tara in perioada minivacantei de Craciun, iar alte 655.000 fiind inregistrate pe sensul de iesire, a anuntat, duminica, Politia de Frontiera Romana. „Prin punctele de trecere a frontierei s-a inregistrat o crestere a traficului de persoane fata de o perioada…

- Incredibil Un barbat a furat o masina cu girofar chiar din curtea Politiei. S a intamplat in orasul Vanju Mare, unde individul a fost saltat de oamenii legii dupa ce a spart alte patru autoturisme. El a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, relateaza…

- Ungureanu continua sa prezinte pe retelele de socializare stare precara a spitalelor din România, dar si comportamentul neadecvat a personalului medical la vederea obiectivelor de filmare. Deputatul a tras o concluzie dura dupa vizita facuta în curtea secție de Boli Psihice a Spitalului…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii incepe miercuri, 27 noiembrie, judecarea a doua actiuni disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva unor procurori implicati in doua dintre scandalurile anului 2019. Este vorba despre Maria Antoaneta…

- Incidentul in care un polițist a impușcat un barbat a avut loc in curtea gradiniței din Draganeasa, unde este amenajata o secție de votare. Agentul ar fi fost atacat de un grup de barbați bauți și a tras in piciorul unuia dintre aceștia, a anunțat Poliția Prahova.Potrivit IPJ Prahova, un agent…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Un incident grav a fost semnalat la o sectie de votare din judetul Giurgiu, unde a fost semnalata prezenta mai multor persoane intr-o cabina de vot. ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Incidentul a fost constatat in comuna Singureni, din judetul Giurgiu, unde doua persoane au intrat…

- Ora 10:30 Peste 1.600.000 de romani din țara au votat pana la ora 10.30. Prezența la vot – 9,07 %. Prezența la urne in mediul urban este, in continuare, semnificativ mai mare decat cea din mediul rural, cu 965.381 de alegatori care s-au prezentat la urne in orașe și 688.252, in mediul rural. Județele…