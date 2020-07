Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz urmareste intrarea pe segmentul de distributie si furnizare de gaze catre clientii casnici si se afla in discutii cu o firma din sudul tarii pentru un parteneriat in acest sens, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, directorul general al companiei, Adrian Volintiru.

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat ca Romgaz si Hidroelectrica vand energie la pret mic furnizorilor, careo vand mai scump clientilor casnici, in cazul in care cei doi producatori nu gasesc o varianta de vanzare directa catre consumatori, urmand sa fie luate masuri.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor…

- Un procent de 45% dintre clientii de gaze naturale considera ca preturile la gaze vor creste dupa 1 iulie, iar 34% cred ca preturile vor ramane neschimbate, pe cand 20% dintre abonatii casnici la gaze considera ca vor plati mai putin dupa liberalizarea pietei, arata studiul sindicalizat "Liberalizarea…

- "In ciuda faptului ca autoritatile au decis plafonarea pretului la utilitati pe perioada starii de urgenta pentru a atenua impactul financiar al epidemiei de coronavirus asupra consumatorilor casnici, aproape jumatate (45%) dintre clientii de gaze naturale considera ca preturile la gaze vor creste…

- "Daca vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu pana acum este ca s-a vorbit, si s-a vorbit, si s-a vorbit de investitii si atat. Am ramas cu vorbitul. De aceea am solicitat si am emis un ordin, acum cred ca doua saptamani, prin care au un termen limita toate companiile…

- ​Fiecare companie energetica aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri va fi obligata sa adopte pâna pe 15 iunie 2020 un plan de investiții pe urmatorii cinci ani, se arata într-un ordin semnat de ministrul Virgil Popescu, obținut de HotNews.ro. Daca…