- Germania și Israel au semnat, joi, un acord istoric in valoare de 3,5 miliarde de dolari pentru aparare aeriana. Prima economie a Europei va primi scutul antiracheta Arrow-3 in 2025, iar achiziția are loc in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia și poate contribui la securizarea spațiului aerian…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz, listat la Bursa de la Bucuresti sub simbolul SNG, a informat piata de capital cu privire la incheierea unei tranzactii semnificative cu E.ON Energie Romania, companie din grupul german E.ON Energie Roman

- Cele aproximativ 200 de companii din subordinea Guvernului au distribuit pentru anul trecut angajatilor 195,4 milioane de lei ca participare la profit, conform datelor analizate de Profit.ro. Cele mai mari sume au fost acordate de companiile din sectorul energetic, unde si rezultatele sunt semnificative,…

- CEC Bank raporteaza un profit net de peste 369 milioane de lei, in prima jumatate a anuluiCEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023, iar activele nete ale bancii au ajuns la 69,08 miliarde de lei, in crestere cu 29,4% fata de perioada…

- Austria intenționeaza sa ajusteze taxa excepționala pentru companiile de petrol și gaze, astfel incat aceasta sa intre in vigoare la niveluri mai scazute de profit, ca parte a eforturilor autoritaților de a limita nemulțumirea publicului fața de caștigurile in creștere ale companiilor, intr-o perioada…

- Statele Unite ale Americii au aprobat cererea Israelului de a vinde sistemul de rachete Arrow-3 Germaniei, a declarat joi Ministerul israelian al Apararii, ceea ce va deveni cel mai mare contract in domeniul apararii incheiat vreodata de Israel, potrivit CNN.

- Presedintele american Joe Biden a cerut Congresului sa adopte prin vot o suplimentare in valoare de 13 miliarde de dolari a ajutoarelor destinate cheltuielilor militare ale Ucrainei, anunta intr-o scrisoare directoarea Biroului Bugetului Casei Albe (OMB) Shalanda Young, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Administratia…

- OMV Petrom a anunțat ca a semnat cu Saipem S.p.A. și Saipem Romania SRL (Saipem) un contract in valoare de aproximativ 1,6 miliarde euro, pentru dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Costurile aferente contractului se vor imparți in mod egal…