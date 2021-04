Romgaz a acordat o ultima perioada de 14 zile catre asocierea Romelectro-Duro Felguera pentru a finaliza centrala de la Iernut, in caz contrar producatorul de gaze fiind pregatit sa realizeze pe cont propriu acest proiect, pentru a nu pierde finantarea din Planul National de Investitii (PNI), a declarat, marti, Aristotel Jude, directorul general al Romgaz, intr-o conferinta de presa. Aceasta dupa ce, saptamana trecuta, compania a suspendat pentru 14 zile notificarea de reziliere a contractului cu respectivul consortiu. "As vrea sa infirm unele informatii aparute in presa, respectiv marea razgandeala…